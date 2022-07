Wanda Nara senza freni: il bacio di un uomo misterioso è virale sui social!

Attento Icardi, c'è un uomo misterioso che vorrebbe sedurre Wanda Nara! Mentre l'attaccante argentino è in tournée in Giappone con il Psg, la moglie si gode le vacanze a Ibiza insieme alla sorella Zaira e ad alcuni amici. Proprio in occasione di una delle serate, è successo l'impensabile. Sulla più festaiola delle isole Baleari, Wanda ha assistito al concerto dell'artista portoricano Ozuna, pubblicando anche alcuni video e storie su Instagram. Proprio durante una di queste dirette, si vede un uomo misterioso avvicinarsi alla scollatura di lady Icardi e tentare il bacio! Non solo, l'uomo ha poi provato più volte l'approccio con la showgirl e agente. Il video ha in breve fatto il giro dei social, diventando virale e aprendo la caccia all'uomo senza nome. In Argentina alcuni hanno ipotizzato si tratti di un amico della stessa Wanda, mentre altri hanno fatto sapere che potrebbe trattarsi di un membro del suo staff. Le immagini esplicite non devono però aver fatto molto piacere a Maurito...