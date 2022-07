Alyson Eckmann e il flirt con Ronaldo: "Mi invitò a casa sua per una notte insieme"

Eckmann, i dettagli del flirt con Cristiano Ronaldo

Alyson Eckmann ha utilizzato il suo profilo TikTok per caricare un video nel quale ha svelato i dettagli della serata in cui Cristiano Ronaldo l'ha invitata a casa sua. Nata negli Stati Uniti, più precisamente a Seattle, Alyson ha visto crescere a dismisura la sua popolarità dopo aver vinto il Grande Fratello Vip. Attualmente ha più di 250.000 follower su TikTok e oltre 287.000 su Instagram. "Ho ospitato l'evento di Cristiano Ronaldo per il suo nuovo profumo. Alla festa abbiamo cominciato a conversare e mi ha invitato a casa sua. Gli ho detto di no, perché avrei dovuto lavorare il giorno dopo. Sapevo cosa sarebbe successo se fossi andato a casa sua", ha raccontato la Eckmann. "Il mio amico, che era lì con me, ha detto: 'Aly, non puoi dire di no, per favore'. Così ho detto a Cristiano: devi mandarmi un autista che mi accompagni a casa mia quando lo dico io'. Abbiamo lasciato la festa. Siamo finiti a casa sua e abbiamo bevuto qualche bicchiere di champagne. Poi, verso le 3 di notte, gli ho detto che volevo tornare a casa e mi ha mandato con il suo autista. Quando siamo usciti di casa, mi ha chiesto il numero e ci siamo scritti per un mese, ma niente di speciale: 'Ciao come stai. Cosa stai facendo? Sto lavorando. Sono a casa mia. Cose così. E a quello si è fermato".