Icardi e Wanda Nara, Pochettino: "Nello spogliatoio del Psg succedeva di tutto"

Mauricio Pochettino ha vuotato il sacco sulla crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Un anno fa il matrimonio tra il calciatore e la sua agente stava andando a rotoli per via del flirt tra il calciatore e l'attrice China Suarez. Una situazione assai difficile da gestire, che indirettamente ha coinvolto anche il Paris Saint-Germain. Icardi ha infatti messo il calcio in secondo piano, ha chiesto al club di non giocare per risolvere le sue faccende private ed è addirittura fuggito a Milano per cercare di ricucire il rapporto con Wanda.