Wanda Nara e Icardi, divorzio vicino? Spunta un audio

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a catalizzare l'attenzione del gossip internazionale. Le ultime notizie sulla coppia riportano che l'argentina sarebbe in procinto di chiedere il divorzio. A riferirlo sarebbe stato il programma LAM, che avrebbe condiviso un audio in cui la manager avrebbe confidato le sue intenzioni ad una persona del suo team: "Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento", quindi avrebbe aggiunto: "Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più".