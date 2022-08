Noemi fa retromarcia: "Spogliarello per la Roma? Sono piatta"

Noemi ha cambiato idea. O meglio, ha chiarito la sua posizione circa il presunto spogliarello per la Roma. "Ho detto: "Esco tutto". Ma cosa esco, che sono piatta? Quella era un'uscita di ferilliana memoria frutto dell'entusiasmo legato all'acquisto di Dybala - ha spiegato in un'intervista rilasciata al Messaggero - Io quel fisico non ce l'ho. Ci prendiamo troppo sul serio sui social". L'artista ha poi parlato del nuovo rapporto con il suo corpo: “Ho recuperato una leggerezza soprattutto mentale, oltre che fisica: il corpo appesantito era lo specchio di una pesantezza mentale".