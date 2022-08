Wanda Nara, l'ultimo eccesso: quanto costa il trasportino per il cane di lady Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno lasciato nelle ultime ore l'Italia dopo un breve soggiorno a Milano. La manager, che nei giorni scorsi è stata al centro del gossip sia per un audio in cui dice di voler divorziare che per le accuse shock dell'ex colf (che avrebbe riferito di essere stata trattata come una schiava quando lavorava per la celebre coppia), è tornata alla ribalta della cronaca per un dettaglio che non è passato inosservato.