Zaccagni, Chiara Nasti non ce la fa più: "Imparate a vivere!"

Una gravidanza tormentata quella di Chiara Nasti, da un anno legata a Mattia Zaccagni . In sette mesi l'influencer e imprenditrice napoletana è stata al centro di numerose critiche e polemiche. L'ultimo commento di un hater ha fatto arrabbiare di nuovo la 24enne. "Pensa se poco poco non viene cis, quanto soffrirà in una famiglia del genere", ha scritto un utente. "Mio figlio potrà essere tutto ciò che vuole, quello che gli insegneremo io e il padre sarà l'educazione e il rispetto. Se nascerà gay, transgender, queer o altro non farà alcuna differenza. - ha risposto Chiara - L'ameremo incondizionatamente. Ma quello che mi sembra assurdo è che ad oggi si metta ancora in dubbio se un genitore possa accettare o meno un figlio in base all'orientamento sessuale o la sua identità di genere".

La furia di Chiara Nasti

In una storia Chiara Nasti ha poi rimarcato: "Ma dov'è finito il buon senso, il rispetto... ma anche verso i bambini? Ma in che mondo di me*** viviamo?". E poi ancora: "Siete delle pecore, imparate a vivere. In sette mesi mi avete detto di tutto e di più. Per fortuna sono forte". Il parto è previsto per novembre: al momento Zaccagni e la compagna hanno deciso di non rendere noto il nome del nascituro.