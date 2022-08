La notizia dell'addio di Casemiro al Real Madrid non è proprio andata giù ai giocatori della squadra e ai numerosi fan. Tra i tanti che hanno manifestato tutto la loro tristezza c'è anche Mina Bonino che ha condiviso sui social il messaggio di Whatsapp inviato al nuovo giocatore del Manchester United. "Gil di m***a! Non andare", queste le colorite e simpatiche parole che si leggono sul messaggio. Parole che però non bastano per far cambiare idea a Casemiro.