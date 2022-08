Piqué 'pizzicato' mentre bacia in pubblico la sua nuova fiamma

Gerard Piqué è tornato nuovamente alla ribalta della cronaca per la sua nuova presunta relazione dopo la rottura con Shakira. Il difensore del Barcellona, stando alle indiscrezioni riportate dai media inglesi, avrebbe attualmente una love story con Clara Chía con la quale è stato fotografato in diverse occasioni. Il calciatore e la sua nuova presunta partner non sembrano volersi più nascondere. A conferma di ciò le recenti immagini che il programma tv 'Socialité' ha trasmesso in esclusiva sabato 20 agosto alcune foto in cui si può vedere come il catalano bacia sulla guancia la sua compagna in una serata idilliaca nel nord della Catalogna.