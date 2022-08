La reazione di Shakira dopo il video di Piqué e la nuova compagna Clara Chia

Shakira e Gerard Piqué continuano a catalizzare l'attenzione del gossip internazionale dopo l'annuncio della loro separazione. Lo scorso fine settimana il programma 'Socialité' ha mandato in onda un video in cui si vedeva il difensore centrale del Barça con la sua nuova compagna . Immagini che, neanche a dirlo, hanno mandato su tutte le furie la popstar. La giovane compagna di Piqué, Clara Chía , si è divertita con il calciatore al Summerfest Cerdanya (Puigcerdà), e non sono mancati gesti affettuosi e tenerezze tra i due.

Piqué e Clara Chia insieme in pubblico: la reazione di Shakira

Il programma 'Socialité', durante la trasmissione del video, ha contattato i parenti di Shakira e ha rivelato che, presumibilmente, l'artista non sarebbe stata affatto contenta dell'atteggiamento del suo ex partner. Questo per un motivo ben preciso. Pare, infatti, che Shakira ed il calciatore catalano abbiano siglato un patto, che Piqué avrebbe infranto. Tale accordo consisterebbe nel non poter apparire in pubblico con un partner durante il primo anno dall'annuncio della separazione del 4 giugno. Shakira ha da affrontare anche un altro bel problema con la giustizia spagnola. L'artista ha infatti un processo pendente, poiché ha respinto l'accordo della Procura di dichiararsi colpevole di frode fiscale di 14,5 milioni di euro.