"Cristiano Ronaldo, l'incredibile storia di un campo da golf da comprare e distruggere"

MANCHESTER (Inghilterra) - Non c'è pace per Cristiano Ronaldo perennemente presente sui rotocalchi dei tabloid inglesi che si tratti di questioni dentro e fuori dal campo. L'ultima storia riguarderebbe la sua villa (da 20 milioni di euro) a Quinta da Marinha sulla riviera portoghese. Infatti il Sun riporta che CR7 sarebbe disposto a comprare un intero golf club vicino alla sua residenza con uno scopo alquanto particolare: demolirlo perché gli rovina la vista. L'ex Real Madrid ha intenzione di trasferirsi con la compagna Georgina Rodriguez e i suoi cinque figli quindi garantire una maggiore privacy. Fonti vicine alla sua ultramoderna casa dei sogni affermano che Ronaldo avrebbe anche aggiunto ai progetti un garage dotato di ascensori per ospitare 30 supercar.