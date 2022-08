Juve-Roma, Ezio Greggio: "Grazie Dybala! Ci hai fatto sognare per anni"

C'è grande attesa per la partita tra Juve e Roma. Partita che vede per la prima volta Paulo Dybala all'Allianz Stadium nelle vesti di avversario. A poche ore dall'imperdibile match Ezio Greggio ha voluto condividere su Instagram un video in cui palleggia con la maglia bianconera e ringrazia l'ex giocatore juventino.

Il post di Ezio Greggio sulla Juve Il conduttore di Striscia la notizia ha scritto un lungo post per la sua squadra del cuore: "La passione per la Juventus fa parte del nostro DNA bianconero: basta indossare la maglia, un pallone, un prato verde, una porta e inizia la magia. Siamo milioni nel mondo che sentiamo l’onore di indossare quella maglia anche solo per fare quattro palleggi o una partita con gli amici. Spero che lo stesso impegno lo sentano i giocatori juventini che scendono in campo, che onorino la maglia indossata da Boniperti Sivori Charles, Furino Scirea Anastasi, Platini, Tardelli ,Paolo Rossi, Zidane, Trezeguet, Del Piero, Marchisio, Nedved, Buffon solo per citarne alcuni. Chi non dà tutto in campo non è da Juventus".