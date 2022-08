"Pogba, lo stregone e la maledizione su Mbappé": caos in famiglia, la rivelazione

Anche Paul Pogba deve fare i conti con i parenti serpenti. Il centrocampista della Juve è stato pubblicamente attaccato dal fratello maggiore Mathias, ex calciatore. Dopo aver pubblicato un video in quattro lingue in cui annuncia grandi rivelazioni sul giocatore bianconero, Mathias si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto forti nei confronti dell'ex Manchester United. "Spero che non sarete ingannati da un tentativo di manipolare media e autorità. Quando sei famoso il mondo è con te, le autorità ti ascoltano con maggiore attenzione. Ma questo non ti mette al di sopra della legge, la polizia non è al tuo servizio", ha scritto su Twitter.

Le minacce del fratello di Pogba "È successo quello che mi aspettavo: il mio fratellino che sta finalmente iniziando a mostrare il suo vero volto. Dato che è stato lui che ha iniziato a parlare per mentire alla polizia e che ha tirato fuori le informazioni, non puoi biasimarmi", ha commentato Mathias. I legali di Pogba hanno replicato con un comunicato: “Le recenti dichiarazioni di Mathias Pogba sui social non sono purtroppo una sorpresa. Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione da parte di una banda organizzata ai danni di Paul Pogba, Yeo Moriba (la madre di Mathias e Paul Pogba, ndr) e l’agente del giocatore, Rafaela Pimenta. Non ci saranno ulteriori commenti in relazione all’indagine in corso da parte delle autorità". Replica che però non ha fermato il fratello di Paul dal fare nuove dichiarazioni...

"Ho abbastanza prove" "Paul, volevi davvero farmi tacere e mandarmi in prigione? A differenza di te, ho abbastanza per provare le mie parole e le tue bugie. Te lo ripeto: fratello, manipolare le persone non va bene", ha sottolineato Mathias Pogba su Twitter e poi ancora: "Non si tratta di soldi: mi hai implicato mio malgrado, sono quasi morto per causa tua, mi hai lasciato mentre fuggivi e vuoi fare l'innocente. Quando tutto verrà fuori la gente vedrà che non c'è più codardo, più traditore e più ipocrita di te su questa terra". Infine ha menzionato Mbappé accusando Paul di stregoneria e di aver lanciato una maledizione sul collega: "Kylian, ora capisci? Non ho nulla di negativo contro di te, le mie parole sono per il tuo bene, tutto è vero e provato, il marabù (lo stregone nella cultura musulmana viene chiamato così, ndr) è noto! Mi dispiace per questo fratello, non è mai bello avere un ipocrita e un traditore vicino a te!".