Roma-Monza, la cantante Noemi: "Adesso mi cacciano dal ristorante"

Noemi e lo spogliarello per la Roma

L'artista non ha fornito ulteriori dettagli ma è probabile che si sia fatta notare nel locale per via del suo tifo sfegatato. Molti follower si sono complimenti con Noemi per la sua travolgente simpatia e vivacità. Qualche settimana fa l'interprete aveva promesso uno spogliarello in caso di vittoria dello scudetto ma poi ci ha ripensato: "Ma cosa esco se sono piatta?".