Casillas beccato con la vedova di Arnau: l'ex portiere su tutte le furie

Grosse novità nella vita privata di Iker Casillas? L'ex portiere spagnolo è stato paparazzato da HOLA! con la sua nuova presunta fiamma: María José Camacho. Quest'ultima è la vedova del calciatore Francesc Arnau, scomparso lo scorso anno all'età di 46 anni. Casillas e la Camacho sono stati beccati in atteggiamenti affettuosi, mentre si abbracciano e sorridono e trascorrono del tempo insieme. Secondo le fonti consultate dalla rivista i due si frequenterebbero da circa tre mesi: il primo avvistamento sarebbe avvenuto a Cadice lo scorso giugno. María José ha 43 anni ed è una grande appassionata di calcio: in passato ha giocato anche a pallone in alcuni club femminili. Da Arnau ha avuto due figli: Marc e Pol, che hanno rispettivamente 19 e 17 anni. Ad unirla a Casillas pure altre passioni quali il padel e l'amore per la natura.