Piqué annuncia azioni legali dopo le ultime notizie su Shakira

Gerard Piqué dice basta. Il difensore del Barcellona è stufo di tutti i gossip trapelati sulla sua vita privata dopo la separazione da Shakira e pertanto ha pubblicamente annunciato azioni legali. "Da quando Shakira e Piqué hanno confermato la loro separazione sono state pubblicate molte voci e presunte informazioni non confermate sul giocatore, sulla sua famiglia e sulla sua vita personale e, quindi, privata", si legge nel comunicato diffuso ai media spagnoli e redatto dall'ufficio legale dello sportivo. "Questi resoconti e immagini causano non solo un danno al suo onore e alla sua immagine, ma anche un grave attacco ai diritti dei suoi figli, la cui sicurezza e protezione rappresentano per lui la sua più grande preoccupazione. Allo stesso tempo, il monitoraggio di alcuni media e dei paparazzi è stato continuo, vedendo il nostro cliente costretto a modificare la sua routine quotidiana con l'unico scopo di proteggere i suoi figli e la sua famiglia".