La denuncia di Carvajal dopo il tentato furto in casa: "I giocatori sono un bersaglio facile"

Il difensore del Real Madrid Dani Carvajal ha denunciato al Comando della Guardia Civile di Boadilla del Monte che tre uomini armati di sbarre di ferro hanno tentato di assalire la sua casa . Le telecamere di sicurezze poste all'interno della sua casa, che hanno ripreso la scena, sono state determininanti per far desistere i ladri dal proseguire nel loro intento.

Le parole di Dani Carvajal

Il calciatore ha parlato dell'accaduto ai microfoni di 'Sálvame':"Hanno cercato di accedere alla casa e non ci sono riusciti a causa del sistema di sicurezza. Stavano cercando dove potevano accedere, ma tutto era chiuso. Il sistema di sicurezza ha fatto bene il suo lavoro". Quindi ha aggiunto che c'è stato un grande spavento, ma grazie a Dio nessuno era in casa e non è successo niente. L'indagine è ora nelle mani delle forze dell'ordine e si spera che i malfattori possano essere trovati quanto prima. La preoccpazione di Dani è "la sicurezza delle nostre famiglie".

La denuncia e l'appello

Quindi ha aggiunto "I calciatori sono un bersaglio facile. Sanno quando giochiamo e quando no. Speriamo che gli organi di sicurezza dello Stato possano darci una mano in questo senso, visto che per loro siamo bersagli chiari (ladri e assalitori)". L'atleta ha poi ricordato che negli ultimi anni i calciatori sono sotto il mirino dei malfattori: "c'è stata una raffica di rapine un paio di anni fa nelle case di molti colleghi" e ha sottolineato che "ci sono stati colleghi che stanno passando davvero un brutto periodo", in chiaro riferimento a Pierre-Emerick Aubameyang che nel corso della settimana ha subito l'intrusione dei ladri nella sua dimora di Castelldefels.