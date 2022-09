"De Paul e Camila Homs hanno firmato l'accordo economico"

Dopo diversi mesi di scandali, Rodrigo de Paul e Camila Homs hanno ha raggiunto un accordo economico. A riferirlo è stata nella giornata del 2 settembre Mariana Brey in 'Socios del espectaculo', che ha rivelato una indiscrezione sulla ormai ex coppia. Nei giorni scorsi pare ci sia stato un nuovo incontro via Zoom tra il centrocampista dell'atletico Madrid e la sua ex compagna.