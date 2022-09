Com'è la nuova vita di Icardi e Wanda Nara a Istanbul, in Turchia

È ufficialmente iniziata la nuova vita di Mauro Icardi e Wanda Nara a Istanbul, in Turchia. Dopo tre stagioni l'attaccante ha lasciato il Paris Saint-Germain per trasferirsi al Galatasaray, dove per il momento è sotto contratto per un anno. Il calciatore è stato accolto con grande gioia ed entusiasmo dai tifosi turchi. La coppia ha condiviso sui social network uno scatto in cui festeggia con i cinque figli e una torta di benvenuto. “Grazie per questo bellissimo regalo. Grazie per il benvenuto!", ha scritto il giocatore mentre i bambini hanno indossato per l'occasione una maglia del suo nuovo club.