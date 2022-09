I Maneskin suonano in Argentina, il messaggio di Damiano per Dybala (ricondiviso dalla Joya)

Damiano David dei Maneskin non perde mai occasione di ricordare a tutti la sua grande passione per la Roma. Impegnato con la sua band in una serie di concerti in Sud America, tra Brasile, Argentina e Cile, il cantante lanciato da X Factor ha voluto condividere su Instagram un selfie in cui imita la famosa Dybala Mask. Come tutti i tifosi giallorossi anche l'artista è entusiasta del nuovo giocatore della sua squadra del cuore. Il gesto di Damiano è piaciuto parecchio a Paulo, che ha deciso di ricondividere l'omaggio dell'artista sul suo account social.