Muller gioca Bayern-Barcellona, ladri gli svuotano la villa

Brutta notizia per l'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller. Nel giorno del suo 33esimo compleanno e mentre era in campo contro il Barcellona nella seconda giornata di Champions League, alcuni malviventi hanno svaligiato la sua abitazione. La polizia ha reso noto che in una villa di Otterfing, paesino a Sud di Monaco di Baviera, sono stati sottratti denaro, gioielli e oggetti preziosi, per un valore stimato intorno ai 500mila euro.