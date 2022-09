Regina Elisabetta, l'affronto di McClean: non partecipa al minuto di silenzio

James McClean, centrocampista irlandese del Wigan, non ha rispettato il minuto di silenzio per la Regina Elisabetta prima della partita contro Huddersfield. Il giocatore ha fatto un passo di lato e non si è stretto nell’abbraccio insieme ai compagni di squadra. La scelta ha fatto molto discutere: da una parte sono arrivati gli insulti dei britannici, dall’altra il plauso degli irlandesi. Lo sportivo non è nuovo a gesti simili: in occasione del Remembrance day l’11 novembre, dedicato alla memoria dei soldati britannici morti durante la Seconda Guerra Mondiale, si era rifiutato di indossare la tradizionale spilla a forma di papavero. Anche per questo McClean si è guadagnato il soprannome di “calciatore più odiato di Inghilterra”.