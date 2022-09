Furti a casa di Calhanoglu, Sensi e Chiara Biasi: arrestati due ladri

Arrestati due croati di 21 e 36 anni con l'accusa di aver svaligiato, a Milano, gli appartamenti dei calciatori Hakan Çalhanoglu dell'Inter e Stefano Sensi del Monza, e dell'influencer Chiara Biasi, migliore amica di Chiara Ferragni ed ex fidanzata di Simone Zaza. I furti sono avvenuti tra ottobre 2021 e febbraio 2022. In particolare Calhanoglu è stato derubato durante un derby tra Milan e Inter. In totale si stima che i colpi abbiano fruttato circa mezzo milione di euro. I due arrestati facevano la spola tra la Croazia e il campo nomadi di via Monte Bisbino, dove sono stati fermati dalla polizia. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno trovato orologi e preziosi risalenti ai furti contestati.