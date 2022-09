Paris Saint-Germain, aggressione Hamraoui: Diallo arrestata di nuovo

Arrestata di nuovo l'ex giocatrice del Paris Saint-Germain Aminata Diallo in merito all'aggressione organizzata contro una delle sue compagne di squadra Kheira Hamraoui. Come riportano i media francesi, la Diallo è stata fermata con l'accusa di aver organizzato l'attacco avvenuto dopo una serata trascorsa insieme nei dintorni di Versailles. È la seconda volta che la centrocampista finisce in manette nell'ambito di un'indagine sull'aggressione risalente a un anno fa. Diallo è stata arrestata a novembre e rilasciata senza accuse.