Nazionale sindaci: triangolare con attori e comunicatori digitali per festeggiare i 20 anni

Sarà una giornata all’insegna della solidarietà e dei festeggiamenti quella che si svolgerà sabato 17 settembre a partire dal primo pomeriggio presso lo Stadio Comunale di Brusaporto (BG) che culminerà alle 16 con il fischio dell'arbitro. Quale modo migliore per la Nazionale Italiana Sindaci festeggiare i 20 anni se non con una partita di calcio dal risvolto sociale?

“20 anni in campo – Facciamo rete” questo il titolo dell’evento che vedrà i Primi Cittadini in campo con la Nazionale Attori 1971 e la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale in un triangolare dove l’obiettivo è fare rete per la solidarietà: tutto il ricavato infatti sarà devoluto all’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Bergamo. Ormai passiamo alla parte sportiva. Nomi importanti nella Nazionale Attori accompagnata dal Direttore Generale Olivio Lozzi e guidata dal Mister Giancarlo Oddi che oltre al bergamasco Giorgio Pasotti schiererà: Oradei Stefano, Propizio Vittorio Emanuele, Perrone Daniele, Zeno Giuseppe, Fortunato Domenico, Davoli Ninetto, Boragine Ivan, Martinet Brice, Parrotto Lorenzo, Pantano Stefano, Stellaccio Pio, Giuffrida Francesco, Gobbo Diaz Miguel, Di Clemente Alessio, Tedeschi Corrado, Penna Agostino, Kone Livio, Balzo Raffaello, Velo Edoardo, Nelli Federico. Presenze di rilievo anche nella squadra dei Comunicatori Digitali, sui campi di calcio dallo scorso aprile e che vedrà schierati tra gli altri anche Simone Pepe, ex-calciatore e noto procuratore sportivo e Gianmarco Tavani di Radiodeejay e Skytg24.