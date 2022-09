Mauro Icardi romantico: la dedica social per Wanda Nara

Mauro Icardi torna a far notizia dopo la separazione da Wanda Nara . L'attaccante del Galatasaray ha condiviso nelle scorse ore una Instagram story dal sapore nostalgico, che ritrae un suo tatuaggio raffigurante il numero 27 , sovrastato dalle cifre " W e M ", indicanti rispettivamente le iniziali dei nomi dei due ex coniugi. A commento dello scatto le parole del calciatore: "Dolce 27".

I gesti di Mauro Icardi sui social

Un numero speciale per i due, poiché rappresenta anche il giorno del loro matrimonio, avvenuto il 27 maggio del 2014 a San Isidro alla presenza di soli 12 invitati. Mauro Icardi nei giorni scorsi ha condiviso sui social alcuni screenshot delle chat con la moglie, per poi toglierle dalle Instagram stories e sostituirle con immagini dove l'attaccante lancia baci alla Nara. I due sono poi apparsi sorridenti in videochiamata, dimostrando che, nonostante l'annuncio della separazione, il loro rapporto è buono.