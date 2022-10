Oriana Sabatini, la passione shock di lady Dybala: "Preparo un corpo per le veglie"

Oriana Sabatini e la morte

Lady Dybala ha poi aggiunto: "Non ho ancora interagito con un corpo senza vita, ma accadrà presto perché quando finisco la teoria devo fare la pratica. Studio per truccare il corpo e anche per aprirlo e rimuovere gli organi", ha precisato l'artista. Pare che la morte abbia sempre affascinato Oriana si da piccola: "Mi piace molto la medicina legale, ma penso sia un impegno molto grande che non so se sono pronta e ho scoperto questa cosa sulla tanatoprassi, che si potrebbe studiare facendo un corso abbastanza breve".