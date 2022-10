Icardi molla il Galatasaray e scappa in Argentina per riconquistare Wanda

Mauro Icardi non si arrende. Il calciatore è più che mai determinato a salvare il suo matrimonio con Wanda Nara. Per questo motivo ha messo da parte i suoi impegni calcistici per dedicarsi completamente alla vita privata. L'attaccante ha scelto di non giocare l'ultima partita del Galatasaray ed è volato in Argentina per provare a riconquistare la moglie-agente. La Nara si trova nel suo Paese natale perché sta lavorando ad alcuni programmi televisivi. Maurito non è nuovo a questi gesti: è accaduto lo stesso un anno fa, quando giocava nel Paris Saint-Germain e ha avuto un flirt con l'attrice China Suarez.