Wanda Nara e Icardi, svelati i dettagli dell’incontro di fuoco: "Lui le ha urlato..."

Le ultime indiscrezioni

Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli riguardanti il recente incontro tra Wanda e Icardi. "Icardi è venuto a riprendersela. Adesso è in Turchia. Wanda non sapeva che Icardi fosse arrivato in Argentina, me lo hanno confermato dall'interno. È sorpresa da Icardi", ha raccontato Guido Zaffora, per poi aggiungere: "Ana Rosenfeld arriva più tardi. È lei che cerca di convincere Icardi che non era il posto, non era l'ora ed era mattina presto, così che fa il punto della situazione. È allora che Wanda decide di tornare a casa a Santa Barbara". Ma non è tutto poiché il giornalist ha poi proseguito dicendo: "Gli dice 'resta qui allo Château Libertador e me ne vado'. Ci sono altre versioni che dicono che lì c'è stato uno scandalo, che c'erano delle urla, ma non lo so. Ma c'è stato un aumento della voce di Icardi". Stando sempre alle voci, pare che la manager sarebbe molto triste, mentre Icardi sarebbe intenzionato a non firmare il divorzio.