La curiosa scelta di Totti e Ilary: un mistero social su Instagram

La curiosa scelta di Totti e Ilary

L’ultimo intrigo della storia infinita della ex coppia riguarda una curiosa scelta di entrambi che dai propri profili social hanno deciso di non cancellare le loro foto insieme. Ci sono ancora tutte, dagli abbracci agli sguardi intensi scambiati nel corso degli anni. Una scelta in controtendenza con quella di tanti altri personaggi famosi che, al momento della rottura con il proprio partner, optano per la cancellazione di ogni traccia di effusione dai propri canali social.

Totti e Ilary continuano a seguirsi sui social

Non solo. Totti e Ilary continuano anche a seguirsi vicendevolmente sui social: forse una dimenticanza, o forse la voglia di “tenersi sotto controllo”. Una scelta quanto meno curiosa ma che forse lascia intendere un addio meno traumatico di quanto si possa immaginare. Questa è almeno la speranza di tutti.