Icardi a Wanda Nara: “Quando torni?”. La reazione davanti a tutti è scioccante

Mauro Icardi non intende mollare Wanda Nara . Il giocatore del Galatasaray nelle scorse ore è intervenuto a sorpresa durante una diretta Instagram della manager facendogli una domanda sul suo ritorno in Turchia: " Quando vieni? ". Parole a cui sono seguiti una serie di cuoricini rossi, segno che il giocatore non è intenzionato a mettere la parola fine al matrimonio con l'ex opinonista del Grande Fratello Vip, da cui ha avuto due bambine.

La reazione di Wanda Nara

La manager è rimasta piuttosto sorpresa nel leggere la richiesta dell'ormai ex marito sui social. Chi stava assistendo alla diretta ha notato come il volto della Nara è cambiato, diventando improvvisamente molto serio, tanto che poi ha mostrato il cellulare alla sorella Zaira e all'amico Palacio, che erano nelle vicinanze in quel frangente. Sempre nelle scorse ore, L-Gante, il cui nome è stato accostato con sempre maggiore insistenza all'ormai ex lady Icardi, ha confermato che in questo momento sta frequentanto Wanda per conoscerla.