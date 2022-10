Noemi e la sorpresa a Totti nel giorno del suo compleanno: c'è anche un video

Una cena a sorpresa che ha fatto molto discutere ma che sicuramente ha colpito in positivo Francesco Totti. L’idea di Noemi, la sua nuova fidanzata, è stata ripresa su tutti i quotidiani e i settimanali di gossip e non. Sono stati rivelati ulteriori dettagli della cena a sorpresa che Noemi ha organizzato per l’ex capitano giallorosso. Una cena che era anche un test per capire quanto lui fosse davvero innamorato di lei e (soprattutto) avesse messo in archivio la sua precedente, lunghissima storia d’amore con la moglie Ilary Blasi. Ed è stato così che Noemi, dicendo una piccola bugia, ha condotto Totti nello stesso romantico ristorante sul mare di Santa Severa dove tanti anni prima il numero 10 chiese alla Blasi si sposarlo.