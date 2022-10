Luca Caldirola si sposa: la futura moglie è un'ex di Temptation Island

Fiori d'arancio in vista per Luca Caldirola. Il difensore del Monza ha chiesto la mano della sua compagna, Roberta Mercurio. Influencer, è nota ai più per la partecipazione a Temptation Island 2016 in coppia con l'ex fidanzato Flavio Zerella. Dopo la rottura la Mercurio ha incontrato Caldirola nel 2020 e l'anno successivo è nata la loro bambina, Camilla. "Sì, lo voglio", ha scritto Roberta su Instagram postando la foto del prezioso anello di fidanzamento.