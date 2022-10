Nainggolan arrestato in Belgio: fermato mentre era alla guida

Radja Nainggolan è stato fermato e arrestato dalla polizia. I fatti sono avvenuti in Belgio, ad Anversa, dove il giocatore si è trasferito lo scorso anno. Una pattuglia della polizia ha fermato il calciatore mentre guidava una Mercedes di sua proprietà. Secondo quanto svelato da nieuwsblad, l'ex di Roma, Inter e Cagliari non disponeva di una patente di guida valida. Nell'agosto 2021 gli era stata ritirata per guida in stato d'ebbrezza e alta velocità e Nainggolan non ha sostenuto l'esame per riottenerla.