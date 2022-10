Berlusconi, gli appunti sulla Meloni diventano un meme sui social

Continua a far parlare la rabbia di Berlusconi, con gli appunti scritto contro la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Un comportamento supponente, prepotente, arrogante, offensivo, ridicolo. Nessuna disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d'accordo", ha scritto il Cavaliere su un foglietto ripreso dalle telecamere poco prima dell'elezione di La Russa come nuovo presidente del Senato. Sul web il foglietto del presidente del Monza è diventato virale, usato come base per numerosi meme anche sul calcio. Ecco tutti quelli pubblicati dal gruppo social “Calciatori brutti”.