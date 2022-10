Wanda Nara e L-Gante, baci in discoteca: le foto clamorose sui social

Wanda Nara e L-Gante scatenati in discoteca

Stando a quanto riportato dalle fonti, Wanda Nara e L-Gante hanno cenato insieme nel locale Gardiner per poi spostarsi nella discoteca Tequila. Lì sarebbero stati visti scambiarsi numerosi baci in mezzo alla pista. Non solo, per non essere disturbati i due si sarebbero rifugiati in fondo all'area VIP, in un piccolo angolo per avere più intimità. Sempre secondo le fonti la coppia ha dimostato tanto affetto, anche con abbracci e coccole, e che sarebbe rimasta nel locale fino alle 3:30 del mattino