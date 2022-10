Angelina Jolie, il racconto choc: "Brad Pitt ha provato a soffocare i miei figli"

Continua a colpi di accuse e colpi bassi la querelle legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt . Secondo quanto riportato dal The New York Times, infatti, l’attrice ha querelato l’ex marito per un’accusa gravissima: quella di violenza domestica a lei e ai suoi figli.

"Il racconto dell'aggressione subita dalla Jolie sul jet privato"

Secondo un verbale redatto e pubblicato dal celebre quotidiano, l’aggressione sarebbe avvenuta nel 2016 mentre la famiglia viaggiava su un jet privato dalla Francia alla California e sarebbe scattata per “colpa” dell’eccessiva accondiscendenza della Jolie nei confronti dei figli. Pitt sarebbe esploso in un moto d’ira “afferrando la Jolie per la testa e cominciando a scuoterla violentemente. Poi le ha preso le spalle e ha ricominciato. Le ha versato della birra addosso e poi ancora un’altra e poi se l’è presa con i bambini che provavano a difendere la madre: ha provato a soffocare uno di loro e ne ha colpito un altro in faccia”.

E' bufera tra Brad Pitt e Angelina Jolie

Il drammatico verbale dell’attrice ha creato scalpore in tutti gli Stati Uniti e ha aggiunto un nuovo tassello alla burrascosa separazione tra i due divi di Hollywood.