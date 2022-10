Immobile a Le Iene realizza il sogno di Carol: web in lacrime

Ciro Immobile protagonista a Le Iene. Nella puntata in onda su Italia Uno martedì 18 ottobre il calciatore ha esaudito il desiderio della piccola Carol. La bambina, sette anni e già una star sui social network per via dei suoi video in cui gioca alla playstation col padre, è una tifosa sfegatata della Lazio e prova un amore speciale per il capitano. L'incontro si è trasformato in un mix tra lacrime e sorrisi per la bimba, pazza per i colori biancocelesti e per il calcio, di cui è un baby talento: ha infatti iniziato a giocare già un anno fa.