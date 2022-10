Oriana Sabatini: video shock per denunciare il maltrattamento sugli animali

ROMA - Oriana Sabatini non ci sta: la compagna di Paulo Dybala ha condiviso le strazianti immagini di alcune pecore brutalmente uccise a colpi di pistola in un allevamento intensivo. Lady Dybala, che spesso condanna sui social le condizioni disumane in cui vivono le bestie destinate alla macellazione, sensibilizza i suoi quasi sei milioni di follower su Instagram sull'argomento. Un amore viscerale per gli animali per Dybala e la sua dolce metà, come testimoniato dalla scelta della villa in zona Infernetto per regalare spazio e libertà ai loro fedelissimi cani. La coppia ha infatti due cani di razza Akita, Kaia ai quali si aggiunge anche Bowen.