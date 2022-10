Wanda Nara e la verità sulle mutande di Maradona che l'hanno resa famosa

Wanda, la verità sulla foto che l'ha resa famosa

"L'idea era mia, abbiamo inventato tutto per creare una storia da vendere", è l'ammissione del cameraman che insieme a Luis Ventura e Jorge Ria hanno realizzato la foto di Wanda Nara con la biancheria intima di Maradona per far credere che avesse passato la notte con lui. Il cameraman ha svelato che le mutande indossate dalla ex moglie di Mauro Icardi erano le sue, e poi le ha chiesto di uscire sul balcone per scattare la foto che poi la rese famosa all'epoca, ovvero quando aveva 18 anni. Nella foto Wanda portava anche degli orologi, che si credeva fossero di Maradona: "Li abbiamo comprati a una fiera, un oro e un argento, cinque pesos ciascuno", ha aggiunto.