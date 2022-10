"Wanda Nara ha paura di Icardi": la confessione shock svela i motivi

Sembra ormai arrivata ai titoli di coda la lunga storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Mentre la showgirl ha confermato la separazione - e il nuovo amore con L-Gante - l'ex Inter insiste sul fatto che i due starebbero ancora insieme. Nonostante le recenti foto che hanno immortalato Wanda a letto con il cantante argentino, Icardi non molla. "Non ho niente da perdonare, siamo separati", aveva scritto Wanda in risposta alla notizia emersa sulla sua situazione sentimentale. "Separati? Come quando sono andato in Argentina qualche giorno fa? Lo firmo, ci siamo trovati benissimo", aveva risposto lui generando ancora più dubbi su quale sia la verità sul loro rapporto.