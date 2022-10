Lady Hernandez sotto shock dopo la rapina: "Vorrei solo giustizia"

Zoe Cristofoli, la compagna di Theo Hernandez, è tornata a parlare della rapina avvenuta nella casa in cui vive con il calciatore del Milan. Quattro malviventi armati si sono intrufolati all'interno della mega villa a Cassano Magnago, in provincia di Varese, portando via soldi e gioielli e minacciando l'influencer, il figlio di sei mesi e le due collaboratrici domestiche, che erano in servizio. Il giocatore, al momento del furto, era fuori e i ladri hanno aggredito la sua fidanzata per farsi aprire la cassaforte.

Zoe Cristofoli scioccata dopo la rapina in villa Dopo un messaggio in cui ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto Zoe Cristofoli ha condiviso su Instagram alcune storie in cui si mostra piuttosto provata dalla situazione. "La mia mente non è qui al cento per cento però vorrei che tutto tornasse alla normalità perché è giusto così" - ha spiegato Lady Hernandez - "Grazie a tutte le persone che hanno capito la gravità della situazione, ai miei amici che hanno capito il momento anche se non ho risposto e probabilmente non lo farò perché non voglio parlare dell'accaduto in continuazione".