Vittoria Deganello incinta, la sorella di Murgia: “Se parlo io...”

Continua a far chiacchierare il caso Alessandro Murgia. Il centrocampista della Spal, cresciuto nelle giovanili della Lazio, avrebbe lasciato la fidanzata incinta. Lei è Vittoria Deganello, influencer conosciuta ai più per aver corteggiato l'ex tronista Mattia Marciano a Uomini e Donne. Pare che per Vittoria il calciatore abbia lasciato la compagna storica Eleonora Mazzarini e due figli (di cui uno nato da poco). Una storia d'amore giudicata da molti scandalosa e finita nel giro di poco tempo tanto che solo qualche settimana fa la Deganello, via Instagram, ha annunciato prima la rottura e poi la gravidanza, specificando di aver deciso di portarla avanti da sola, supportata solo ed esclusivamente dalla sua famiglia.

Il commento della sorella di Murgia Dopo l'annuncio di Vittoria Deganello Alessandro Murgia ha preferito chiudere il suo account Instagram, invaso da critiche e commenti feroci. Lo stesso ha fatto la sorella Nicole che però è tornata online nelle ultime ore. Subito è stata interpellata da un utente che le ha scritto: "Ricompari dal nulla su Instagram, non hai niente da aggiungere sulla triste, imbarazzante e irresponsabile scelta di tuo fratello? Che tristezza”. La risposta non si è fatta attendere: “Neanche da tre ore sui social e già comincio a ricevere messaggi del genere. Non parlerò di questa vicenda, non risponderò a nessun messaggio a riguardo. Dico solo una cosa. I social non sono la vita reale. Non parlo perché potrei far crollare palazzi. Tempo al tempo”.