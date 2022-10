Icardi e lo sfottò virale di L-Gante su Wanda Nara: "Lo uso per..."

L-Gante ha preso in giro Mauro Icardi durante un'intervista al programma argentino Intruders, dove ha parlato della sua relazione con Wanda Nara . Il cantante ha parlato di una bellissima amicizia e di come l'imprenditrice lo abbia aiutato con la sua carriera: "Mi ha consigliato. Mi manca come ogni persona con cui hai passato del tempo ed è andata via. Ognuno ha la sua vita. Sono una persona che capisce abbastanza. C'è tutto tranne il dramma. Devi solo vivere". Sulla possibilità di incontrare Wanda all'estero ha chiarito: "Non è qualcosa che mi chiedo molto, ci vado d'accordo e parliamo. Se va, va . Siamo ottimi amici. Amici che vanno molto d'accordo. Parliamo di tanto in tanto".

L-Gante prende in giro Icardi

Negli ultimi giorni si è parlato di un presunto messaggio che Mauro Icardi avrebbe inviato su Instagram a L-Gante. A quanto pare sarebbe stato cancellato pochi secondi dopo l'invio, come confermato anche dal cantante: "Non abbiamo comunicato, mi era apparso ma non c'è stata comunicazione. Sembrava ma non ho visto nessun messaggio. Come se avessi una chat aperta ma senza il messaggio. Non ho niente di cui parlare, di calcio. Che mi dedichi un gol. Ci gioco alla Play". A tale provocazione Maurito non ha ancora replicato.