Icardi si arrende: tra Wanda Nara e L-Gante è ufficiale! L'indizio social

Mauro Icardi si è arreso: con Wanda Nara è ufficialmente finita. Dopo l'ultima dichiarazione d'amore per la madre delle sue figlie, Isabella e Francesca, l'ex attaccante dell'Inter si è reso protagonista di un gesto che parla chiaro. Il calciatore ha cambiato la sua immagine del profilo: ha tolto la foto insieme all'ex moglie-agente e l'ha sostituita con uno scatto in cui si vede metà del suo volto che si fonde con un leone. Maurito ha provato di tutto per riconquistare la Nara ma invano. Oggi Wanda è legata al rapper 22enne L-Gante.