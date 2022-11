Maxi Lopez papà per la quarta volta: svelato il sesso del bebè in arrivo

È un momento davvero felice per Maxi Lopez. L'ex calciatore sta per diventare papà per la quarta volta dopo Valentino (13 anni), Constantino (11) e Benedicto (10) avuti dall'ex moglie Wanda Nara. Lo sportivo aspetta un altro bebè dalla compagna, la modella Daniela Christiansson. Su Instagram la coppia ha svelato che aspetta una bambina, che nascerà nei primi mesi del 2023. Per Daniela si tratta della primogenita. In realtà la notizia era trapelata su Twitter già qualche mese fa: il giornalista argentino Ker Weinstein aveva dato per certo il fiocco rosa.