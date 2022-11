Antonella Fiordelisi e i calciatori: "Appuntamento con McKennie, Zaniolo invece..."

I calciatori di Serie A avrebbero un vero e proprio debole per Antonella Fiordelisi. La modella, con un passato nella scherma, ha rivelato al Grande Fratello Vip di ricevere spesso proposte da parte di giocatori famosi. A fornire qualche dettaglio in più è ora Gianluca Benincasa, ex fidanzato e migliore amico dell'influencer. “La richiesta di messaggi di Totti risale ad agosto, ma quando lei ha provato ad aprirla, lui aveva già cancellato. - ha raccontato a Chi - Anche altri calciatori si sono fatti avanti, Zaniolo le aveva fatto noleggiare una barca per incontrarla in Costiera Amalfitana, poi non si è presentato dicendo di aver avuto un incidente. L’ha cercata anche McKennie della Juve, so che si sono visti, ma non è successo niente".