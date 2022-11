Parla Maxi Lopez: il rapporto oggi con Wanda Nara e la frecciata a Icardi

Maxi Lopez ha rotto il silenzio circa i suoi attuali rapporti con l'ex moglie Wanda Nara e l'ex amico e collega Mauro Icardi . "Con Wanda stiamo bene, stiamo facendo un lavoro di squadra per i nostri ragazzi. Questa è la cosa più importante. I ragazzi stanno crescendo bene", ha spiegato l'ex calciatore al programma tv argentino LAM. Da Wanda Maxi ha avuto: Valentino (13 anni), Constantino (12) e Benedicto (10) mentre dall'attuale compagna, la modella svedese Daniela Christiansson, è in attesa di una bambina che nascerà nei primi mesi del 2023.

In che rapporti sono oggi Maxi Lopez e Wanda

Oggi Maxi Lopez e Wanda Nara sono due genitori presenti e affettuosi per i loro bambini. In merito alla crisi coniugale che ha travolto Wanda e Icardi Maxi ha precisato: "Voglio che riesca a sistemare tutte le sue cose per la tranquillità dei ragazzi. Questa è la cosa più importante". Lopez ha poi precisato di non avere alcun rapporto con Maurito, nonostante l'attaccante del Galatasaray sia da sempre molto presente nelle vite di Valentino, Constantino e Benedicto: "Ho un rapporto solo con i miei figli e la mia ex moglie".