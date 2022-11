Nadal e Cristiano Ronaldo aprono un nuovo ristorante in Qatar

Nadal e Cristiano Ronaldo insieme per un nuovo ristorante a Doha

Un'attività in continua crescita, un vero e proprio impero. Un ristorante per il quale Cristiano non si è dovuto spostare di molto, visto che è stato appena inaugurato a Doha, quartier generale dei Mondiali in Qatar. In particolare, si trova sull'isola di Al Maha, un luogo strategico per l'azienda, che cerca di raggiungere tutti gli angoli del mondo, offrendo anche qualità elevata e panorami mozzafiato.