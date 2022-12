"Incredibile Adriano: lascia la moglie 24 giorni dopo il matrimonio"

Forse può passare alla storia come uno dei matrimoni più brevi di sempre quello tra Adriano "L'imperatore" e Micaela Mesquita: come riporta Extra in Brasile, i due si sono lasciati appena 24 giorni dopo essersi sposati. Il motivo? Pare che l'ex Inter sia andato a trovare degli amici a Vila Cruzeiro, a Penha, dove è cresciuto, nella zona nord di Rio, tornando a casa solo due giorni dopo. Era andato a vedere la partita tra Brasile e Svizzera, ma non ha avvisato sua moglie e non ha dato alcuna spiegazione. I due hanno litigato e poi si sono lasciati. Sui social hanno smesso di seguirsi e hanno cancellato diversi post in cui erano insieme. Il piano dei due era quello di fare una festa privata in questi giorni, solo per la famiglia e gli amici molto stretti, senza grandi lussi o festeggiamenti. Poi però la rottura ha fatto saltare tutto.